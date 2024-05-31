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海外限定 ニューエラ 59fifty ドジャース LA サイドパッチ 7
商品番号 R47035268035
商品名

海外限定 ニューエラ 59fifty ドジャース LA サイドパッチ 7
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外限定の59fiftyロサンゼルスドジャースのカスタムキャップです。海外別注で即完売しました。同じ物はありません。サイドパッチは100周年記念カラーはアイスホッケーチームとのクロスオーバーです。ツバウラはシルバーになっています。サイズが7で女性にピッタリのサイズ感かと思います。サイズ7ダンボールで発送いたします。カラー···ブラック
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