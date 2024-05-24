☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】【同梱不可】「家紋丸に木瓜金蒔絵松葉朱塗四方高足膳二客梨地天然木製」あでやかな朱塗の高足膳二客でございます。【寸法】幅約35cm×35cm高さ約17cm総重量約1809g【状態】経年によるスレキズ、ややヨゴレ、漆の小カケ、一客底面になぞの点々キズ、等がございます。目立つダメージはなく全体的に良好です。若干のガタツキはありますが問題のないレベルです。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#銚子#酒器#水注#湯桶#膳#盆#長方#四方#松#103



M429 家紋木瓜 松葉 金蒔絵朱塗四方高足膳二客 /輪島梨地木製会席茶懐石-



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