HYSTERIC GLAMOUR×PLAYBOY　コラボTシャツ　ヒスガール

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商品詳細
#古着#半袖#個性的#19AW#タグ付き#付属品付き#メンズ#レディース#ユニセックス#デザイナーズ#ブランドロゴ#ロゴデザイン#クルーネック#グラフィック#ドメスティック#バックプリント#オゾンコミュニティ#プレイボーイ#ヒステリックグラマー※状態等よくご確認下さい‼︎※専門店で購入しました‼︎●商品名HYSTERICGLAMOUR×PLAYBOYコラボTシャツ ヒスガール●サイズSサイズ肩幅:41身幅:47着丈:64袖丈:23.5●カラーブラック●素材綿:100%●製造国日本製●付属品商品タグ×1、取扱タグ×2●品番12193CT05●状態S(新品・タグ付き)●商品メモ2ブランドコラボで非常に希少な商品です。ヒスガールのバックプリントもオシャレです。メンズ・レディース共にオススメです^^
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