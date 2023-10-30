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nike lebron witness3 バッシュ　レブロン ウィットネス3
商品番号 E37622750926
商品名

nike lebron witness3 バッシュ　レブロン ウィットネス3
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,204 円
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商品詳細

NikeLeBronWitness3BlackWhite型番:AO4433-001#NIKE#LeBron#NikeLeBronWitness3BlackWhitenikelebronwitnests3basketballナイキレブロンウィットネス3バスケバスケットボールシューズ屋内用体育館永らく着用していなかった為、出品します。体育館で3度使用。靴底は使用感ありですが、擦り減ってはいません2023/10/30まで購入者いなければリサイクルショップへ持ち込む予定です。まとめ買いいただける方には手数料程度ですが若干の値引きを検討します。コメントにて相談ください。状態に関する問合せはコメントお願いします。☆☆他にも出品していますので是非ご覧ください☆☆
http://narcologia.ru/goods/traverse299026.html
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