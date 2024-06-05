エルメス長財布　札入れ

【商品の説明】ブランド、メーカー：エルメスカラー：ブラック付属品:無し【商品の状態】使用状況：使用感がありますが、角折れ、スレは、有りません。注意事項：素人の感想なので、クレームはご遠慮下さい。値引出来ません。返品はお断り致します。以上を御理解頂き、御購入下さい。宜しくお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



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