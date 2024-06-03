ミュータント　ニンジャ　タートルズ　クランゲ　フィギュア　アメトイ　未開封

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商品詳細
【コンディション】未開封品。海外製品特有の初期キズ、色ムラ、パッケージのスレやイタミなどはご了承下さい。クリスタルパックに入れて保管しておりました。古い物です。神経質の方のご購入はご遠慮下さいませ。個人管理【商品説明】ティーンエイジミュータントニンジャタートルズTMNTプレイメイツからクランゲ。その他のアメトイ、アメリカ雑貨関連、タートルズ関連はこちら↓↓#Dコレクター屋アメトイ#Dコレクター屋タートルズ＊こちらの商品はメルカリ以外での販売はしておらず、当方の画像、文章、タイトルをそのまま使用している悪質な販売サイト(無在庫サイト)を確認しております。この商品に限らず。決してそちらではご購入されませんようご注意下さい。画像には本人しか分からない加工を施しております。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━#ティーンエイジミュータントニンジャタートルズ#タートルズ#タートルズフィギュア#turtles#tmnt#クランゲ#アメトイ#アメリカ雑貨#アメコミ#プレイメイツ
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