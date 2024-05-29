新同★マイケルドレイクシルクジャカード織ネクタイ★ポルカドット★ダークパープル



ポルカドット(ビビットカラー) ネクタイ | MORE



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■ブランド MichaelDrake マイケルドレイク■サイズ表示 なし■実寸 長さ145cm 剣先幅8cm ■素材 シルク100% 英国製■色 ダークパープル■状態 ＵＳＥＤ 使用感ほとんどなくシミ、汚れ等のダメージはありません。 但しあくまで自宅保管品ですので細部まで気になさる方の入札はご遠慮下さい。■ダークパープル地に黒のポルカドットが織り込まれたネクタイです。肌触りの良い上質シルク素材で出来ています。なお、採寸及び写真は、素人採寸、撮影のため、サイズ・カラー誤差につきましてはご了承下さい。柄・デザイン...ドットカラー...パープル