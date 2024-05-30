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【アメリカ❗️】アルバカーキシティ　90s プリントロゴ半袖Tシャツ　黒L
商品番号 L78560198785
商品名

【アメリカ❗️】アルバカーキシティ　90s プリントロゴ半袖Tシャツ　黒L
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,121 円
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商品詳細

アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキシティalbuquerqueTシャツ《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリカ古着❗️90年代半袖プリントロゴTシャツです。古着男子、古着女子にオススメのオーバーサイズ、オーバーシルエット、ビッグサイズです。【ブランド】【サイズ】表記：L【寸法】着丈：70cm肩幅：49cm身幅：48cm袖丈：18cm【カラー】・黒、ブラック【素材】コットン★清潔さが売りです⭐︎　全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ　縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
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