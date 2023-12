Aries No Problemo Tシャツ　ホワイト　Sサイズ

AriesアリーズNoProblemoTシャツSサイズです。ARIES一方に高級ブランドの洗練、もう一方にアナーキーなキャラクターと親近感を備えたストリートウェア。その中間の領域から創作するAries(アリーズ)は、ハイエンドのカジュアルスタイルにシャープなエッジをとり込んで、斬新なビジョンを展開します。SofiaPranteraはUKを拠点に活躍するデザイナー。カルト的人気を誇るブランドSlamCitySkatesとSilasで長年ファッション界の実体験を積んだ経歴と彼女自身の視点から2012年にAriesを設立。ストリートウェアに関わっている年月を通じてスタイリッシュなファッションへの愛を持ち続けたPranteraはそれまで存在しなかった「定義不可能な」ハイブリッドブランドの創造を決意したのです。そんなPranteraの理念は熱烈なファンを獲得し多様な影響、若い世代のアンチファッションムーブメント、トラッシュカルチャー、そして高級クチュールのエレガントな表現を等分に配合した独自のブレンドで、ファッション通の共感を集めるに至りました。同時に、大量消費に反対する立場から選択された倫理的かつ環境に優しい生産方法は現状に対するもうひとつの挑戦です。新しくリリースされたメンズウェアコレクションはブランド精神を男性的なシルエットに反映し幅広い商品展開で2000年代前半のストリートウェアの荒削りな可能性とエッジの利いたサブカルチャーを復活させて現代風にアップデートしています。●カラー:ホワイト●サイズ:タグ表記S着丈67身幅49肩幅45袖丈21cm●素材:100%COTTON●状態:新品から2回着用の美品です。傷や汚れもありません。男女兼用なのですがサイズが少々大きくてもともと小柄な私にはなかなか着る機会がないため、出品致しました。●その他、注意事項:自宅にて保管していました。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)季節感···春、夏、秋



