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クロコダイル✨二つ折り財布ブラック
商品番号 T19756901433
商品名

クロコダイル✨二つ折り財布ブラック
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閉じた　大きさ　約　10.5cm×9cm札入れ2カード入れ3物入れ　2小銭いれ　1軽量コンパクト薄型ですが見た目以上に　収納できます✨家庭保管品にご理解ある方如何でしょうか？未使用品ですが長期家庭保管品のため全くの新品ではないので　神経質な方には向かないと思います⭐︎⭐︎⭐︎ご購入は　慎重にお願いいたします✨
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