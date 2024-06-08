クロコダイル✨二つ折り財布ブラック

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商品詳細
閉じた 大きさ 約 10.5cm×9cm札入れ2カード入れ3物入れ 2小銭いれ 1軽量コンパクト薄型ですが見た目以上に 収納できます✨家庭保管品にご理解ある方如何でしょうか？未使用品ですが長期家庭保管品のため全くの新品ではないので 神経質な方には向かないと思います⭐︎⭐︎⭐︎ご購入は 慎重にお願いいたします✨
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