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jil sander ＋　3パックTシャツ　1枚　白　サイズL
商品番号 X45427789402
商品名

jil sander ＋　3パックTシャツ　1枚　白　サイズL
ブランド名 ジルサンダー
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3枚入りのTシャツのうちの1枚になります。布はついておりません。畳んだまま未使用のものを発送します。保存によるシワはご了承ください。新品ですがタグは布についてますので付属はありません。色:白サイズ:L丈:71cm肩幅:52cm胸囲:112cm袖丈:48cmジルサンダーカラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/forthcoming457992.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful179651.html
http://narcologia.ru/goods/unusable658374.html
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