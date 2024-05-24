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- jil sander ＋ 3パックTシャツ 1枚 白 サイズL
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商品詳細
3枚入りのTシャツのうちの1枚になります。布はついておりません。畳んだまま未使用のものを発送します。保存によるシワはご了承ください。新品ですがタグは布についてますので付属はありません。色:白サイズ:L丈:71cm肩幅:52cm胸囲:112cm袖丈:48cmジルサンダーカラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/forthcoming457992.html
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