かっこいい　本革ベルト

カラー···ベージュ素材···本革サイズに関しては素人ですが、1番小さい穴までで84センチ？大きいところで94くらいてす。女性の私には大き過ぎました。個人的にとてもとてもかっこいいと思います。サイズが合う方、どんどん使って是非さらにいい感じにして使ってください！シミ、キズ、ムラなど全体的にありますので、神経質な方はお控えください。ガシガシ使ってカッコよく着こなして欲しいです。定価は1万3千円程度だったと思います。アーミーミリタリーmilitaryカジュアルBshopビショップセレクトベルトデニムチノNATOナトー軍



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