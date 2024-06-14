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美品 ルイヴィトン 折り財布 モノグラム コンパクトジップ ラウンドファスナー
商品番号 L28334757695
商品名

美品 ルイヴィトン 折り財布 モノグラム コンパクトジップ ラウンドファスナー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日、翌日発送予定です☆ルイヴィトンの大人気な定番の二つ折り財布。コレクションとして購入後、冷暗所にて保管しておりました。【商品説明】・ブランド：ルイヴィトンLOUISVUITTON・商品名：コンパクトジップモノグラム・品番：M61667・サイズ：縦10cmx横11cmx厚み3cm・札入れ：1箇所・小銭入れ：1箇所・ポケット：2箇所・カード入れ：3箇所・シリアル番号有り【商品状態】・多少の型崩れございますが、とても綺麗な状態です。写真にて、ご確認下さい。シリアルナンバーSD0042箱無し、プチプチに包んで防水梱包にて発送予定です。財布形···二つ折りカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/navigate813330.html
http://narcologia.ru/goods/peroration844315.html
http://narcologia.ru/goods/composite335054.html
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