2023 WBC JAPAN 日本代表 NEWERA キャップ 7 3/8

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商品詳細
2023WBCJAPAN日本代表NEWERAキャップ73/8国内では販売のなかったWBC日本代表キャップですアメリカMLBショップ購入取り寄せの新品未使用品です形···ベースボール差し替え防止の為、返品はお断りします#大谷翔平
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