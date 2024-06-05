【未使用】MOSCHINO モスキーノ バット テディベア Tシャツ L

MOSCHINOモスキーノバットテディベアクマTシャツBATTEDDYBEARWHITE表記サイズL実寸サイズ肩幅：58cm身幅：58cm着丈：73cm袖丈：22cm素材コットン100％\"大人気のクマシリーズ\"肌触りの良い上質なコットンジャージー素材を使用しています。モスキーノテディベアをコウモリバージョンでプリントしたTシャツ。USJ(ユニバーサルスタジオ)のハロウィン仕様になります。毎シーズン人気です。USJハロウィン仕様の限定モデル。一言で言うとレアアイテムです!アイコニックで可愛らしいデザイン。限定というだけあって通常のベアとはデザインが全く違うので従来のベアTeeをお持ちの方にも一着は手に入れて頂きたいアイテムです!#ゆんshopメンズ#ゆんshopレディースカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬



モスキーノ 20SS バッド テディベア プリント Tシャツ カットソー L 白 | フリマアプリ ラクマ



モスキーノ 20SS バッド テディベア プリント Tシャツ カットソー L 白



モスキーノ 20SS バッド テディベア プリント Tシャツ カットソー L 白



モスキーノ MOSCHINO 20SS バッド テディベア プリント Tシャツ | フリマアプリ ラクマ



モスキーノ 20SS バッド テディベア プリント Tシャツ カットソー L 白



正規品MOSCHINOモスキーノTシャツ ビッグTシャツシャツワンピ 全国配送 ...



モスキーノ MOSCHINO 20SS バッド テディベア プリント Tシャツ



モスキーノ MOSCHINO 20SS バッド テディベア プリント Tシャツ - T ...



モスキーノ MOSCHINO バットテディベアトレーナー （WHITE） -waja ...



モスキーノ MOSCHINO バットテディベアプリントOP （WHITE） -waja ...



♥MOSCHINO/モスキーノ バットテディベア クマ Tシャツ | フリマアプリ ラクマ



未使用品 モスキーノ MOSCHINO 20SS バッド テディベア プリント T ...



MOSCHINO☆モスキーノ☆半袖☆Tシャツ-



◇Moschino 20SS 最新◇ジャージ Tシャツ BAT TEDDY BEAR◇BLACK ...



モスキーノ MOSCHINO バットテディベアプリントOP （WHITE ...