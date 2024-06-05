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【未使用】MOSCHINO モスキーノ バット テディベア Tシャツ L
商品番号 W76098719069
商品名

【未使用】MOSCHINO モスキーノ バット テディベア Tシャツ L
ブランド名 モスキーノ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MOSCHINOモスキーノバットテディベアクマTシャツBATTEDDYBEARWHITE表記サイズL実寸サイズ肩幅：58cm身幅：58cm着丈：73cm袖丈：22cm素材コットン100％\"大人気のクマシリーズ\"肌触りの良い上質なコットンジャージー素材を使用しています。モスキーノテディベアをコウモリバージョンでプリントしたTシャツ。USJ(ユニバーサルスタジオ)のハロウィン仕様になります。毎シーズン人気です。USJハロウィン仕様の限定モデル。一言で言うとレアアイテムです!アイコニックで可愛らしいデザイン。限定というだけあって通常のベアとはデザインが全く違うので従来のベアTeeをお持ちの方にも一着は手に入れて頂きたいアイテムです!#ゆんshopメンズ#ゆんshopレディースカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/appendectomy481753.html
http://narcologia.ru/goods/influenza918793.html
http://narcologia.ru/goods/recommended188790.html

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