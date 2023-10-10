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春画 アンティーク 絵画
商品番号 V15800008332
商品名

春画 アンティーク 絵画
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

春画が描かれた絵画です。額サイズ62.5㎝×35.3㎝絵サイズ40.4㎝×19.3㎝採寸の誤差はご了承ください絵の部分には経年劣化のシミなどがあります。ご理解頂いた上、ご検討下さい
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