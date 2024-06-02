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ホワイトハウスコックス　WhitehouseCox　カードケース　小型財布　黒
商品番号 J91506782452
商品名

ホワイトハウスコックス　WhitehouseCox　カードケース　小型財布　黒
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトハウスコックス　WhitehouseCoxカードケース小型財布カラー：ブラック　(黒)素材：ブライドルレザー定価：￥20,900ポケットがたくさんあり便利だと思います！ブラックなのでシックで男女共に使用しやすいです！写真10枚目11枚目、使用感ございます。ご確認お願いいたしますm(__)m味が出てます（笑）素人検品ですので見逃した不具合があるかもしれません。ご理解いただける方のみよろしくお願いします。神経質な方のご購入はお控え下さい。お問い合わせなど特になければコメント不要ですので、そのままお買い求め下さい。ーーーーーーー◎即購入◎！！ーーーーーーーよろしくお願いいたします！カラー...ブラック名刺入れ　定期入れ　カードケース　カード　ホワイトハウスコックス　小型財布　財布　小型　ミニ　メンズ　レディース　ユニセックス　名刺　定期　WhitehouseCox　ホワイトハウス　ブラック　黒　レザー
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