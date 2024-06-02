

09【新品未使用】リトルノ RITORNO スーツ YA6 メンズ スリム体 L



09【新品未使用】リトルノ RITORNO スーツ YA6 メンズ スリム体 L



09【新品未使用】リトルノ RITORNO スーツ YA6 メンズ スリム体 L



09【新品未使用】リトルノ RITORNO スーツ YA6 メンズ スリム体 L



09【新品未使用】リトルノ RITORNO スーツ YA6 メンズ スリム体 L



*3-SI012 ヴェルサーチ ウール グレー スーツ ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 【セール】



スタイリッシュスーツ（H21E4552-91） | MODA RITORNO | 紳士服 ...



JOHN LAWRENCE SULLIVAN 18AW セットアップ 注目の福袋をピックアップ ...



学習こども百科15冊 - 参考書



超高級】Paul Smith ポールスミス エンブロイダリー ブラックスーツ ...



09【新品未使用】リトルノ RITORNO スーツ YA6 メンズ スリム体 L-



即日発送】 ウール 御幸毛織 ビジネススーツ 2Bスーツ ヒルトン ...



青山 RITORNO ブラックスーツ - 通販 - hanackenovinky.cz



帽子 | hartwellspremium.com



スタイリッシュスーツ（H21E4552-91） | MODA RITORNO | 紳士服 ...

■ブランド：MODARITORNO（モダリトルノ）「洋服の青山」が展開するオリジナル・スーツ・ブランド。若さと信頼性を感じられるフレッシュな作りとなっている，いわゆるリクルートスーツ。スタイリッシュ\u0026コンフォートをコンセプトに，トレンド感を交えつつ，スッキリとしたデザインを意識した，スマートでスタイリッシュなスーツです。■特徴：面接やビジネスをはじめ，卒業式，入学式などフォーマルな場面にも最適なベーシックなメンズ用スーツです。通気性・速乾性に優れるトロピカル生地で織り上げた春夏向けのスーツ。お色はブラック（黒）で，ストライプ柄入り。ポリエステル・ウールの混紡素材を使用。ストレッチ性・耐久性に優れたスタイリッシュスーツです。背抜き仕様にすることで余分な熱を逃がし，快適な着用感を与えます。プリーツの取れにくいシロセット加工が施されています。タグ付き未使用品。ジャケットは，2ボタン1掛け・センターベント・背抜き仕立て・D管留め・袖額縁仕立てスラックスは，ノータック・裾未始末・シャープな折目のSI-RO-SET加工■状態：新品未使用■サイズ：【ジャケット】＜表記サイズ＞胸囲92 胴囲78 身長175 / YA6（ウエスト81cm）（一般的な日本のスーツサイズで，ややスリム体のLくらいです）＜平置き計測で，cm単位＞肩幅43 身幅（両脇を直線で結んだ線）50 身幅（ウエスト）45 着丈73 袖丈63.5■サイズ：【スラックス】＜表記サイズ＞胸囲92 胴囲78 身長175 / YA6（ウエスト81cm）＜平置き計測で，cm単位＞ウエスト82 わたり32 裾幅18 股上23 股下92（ウエストは，縫い代が7cmありますので4cm程度まで伸ばす余地があります） ■素材：【表地】ポリエステル61％ 毛39％【裏地】ポリエステル100％■プロフィールにお取り扱いできない日などの重要なお知らせを記載している場合がございます。■全商品・全国どこでも送料無料（出品者負担）です。「佐川急便」でお届けいたします。沖縄県・離島など発送先によっては「普通郵便定形外」で発送させていただく場合もございます。また，匿名配送に変更することも可能です。tqe