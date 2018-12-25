ヤマハ 電子ピアノ YAMAHA PSR-260

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商品詳細
YAMAHAPSR-260ヤマハ定価：¥31000主な仕様・61鍵盤（標準鍵盤）100音色100ソングサイズ縦35cm✕横92cm✕高さ14cm動作確認済み本体はわりと綺麗な状態です!箱、説明書、電源、譜面置きもついてます。※箱は傷汚れがあり、説明書を折り曲がっているところがあります。#ヤマハ#YAMAHAPSR_260
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