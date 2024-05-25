VANS◇レトロ◇スケボー

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☆VANSスニーカー購入して一度も履いてません。シューズクローゼットで保管してました。素材：天然皮革サイズ：9／5※写真9左汚れ有ります。※ミッドソールに汚れ有ります。ホワイトベースにグリーン＆レッド金の金具使い、全体的にキレイな状態です♪☆箱なし・簡易包装自宅保管の為、ご理解のほどよろしくお願い致します(*^^*)