【サイズ1×カーキ】BarbourxMARKAWARE_BEDALE

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当方、175cm65kgですがサイズ1でも問題ありません。かなりゆったりとしたシルエットなので177〜178cmまででしたら、サイズ的には問題無いと思います。▪️商品説明Barbourの定番モデルである「BEDALE」を全体的にリラックスサイズに調整した特別なデザイン。フロントのリングジップや2つの大きな蛇腹ポケット、内部に起毛感の素材を配したハンドウォーマーポケットといったクラシックな要素は踏襲しつつも、明るい色味のチェック柄を裏地に使い、シルエットにゆとりをもたせることで、モダンな着こなしが楽しめる一着に仕上げました。襟の部分は温かみのあるコーデュロイを採用し、付属のチンストラップで襟を立てての着用も可能です。▪️サイズSize着丈身幅裄丈袖口1(S)79cm64cm85.7cm16.5cm#Barbour#バブアー#MARKAWARE#マーカウェア#マーカ#edifice#BEDALE#ビデイル#コラボアイテム#コラボ#トリプルコラボ#即完売品カラー···グリーンフード···フードなし素材···コットン