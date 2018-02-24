SAAD製　フェザーリング R-45S 13号

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SAAD社のフェザーリングになります。現在16800円で販売されていますのでサイズが合えばお買い得です。ネイティブアメリカンジュエリーを扱うSAADの商品です。シルバー925で金色の部分は真鍮になります。使用してくたびに経年変化が楽しめます。コレクションとして購入していましたが、金欠の為販売いたします。13号ですが構造上多少のサイズ変更が可能です。メール便の発送になりますので発送後の紛失等の責任は負いません。不安な方は発送方を変更しますのでご相談ください。