ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
SAAD社のフェザーリングになります。現在16800円で販売されていますのでサイズが合えばお買い得です。ネイティブアメリカンジュエリーを扱うSAADの商品です。シルバー925で金色の部分は真鍮になります。使用してくたびに経年変化が楽しめます。コレクションとして購入していましたが、金欠の為販売いたします。13号ですが構造上多少のサイズ変更が可能です。メール便の発送になりますので発送後の紛失等の責任は負いません。不安な方は発送方を変更しますのでご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet601263.html
http://narcologia.ru/goods/tenet978863.html
http://narcologia.ru/goods/assessor485403.html
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD サード ブロンズライン ナロー フェザー リング シルバー系 20号程度【中古】
フェザーリング(SAAD)の通販 by Peace shop｜ラクマ
国内正規品限定 K449 WHITE メンズリング セルキュア4T BELEGA 指輪 ...
買い誠実 美品‼️GUCCI 指輪 Gリング 16号 リング - medicaresurgical.in
貴重！ SAAD サード シルバー 925 フェザー アバホ リング | フリマアプリ ラクマ
SAAD サード R-85-S ブロンズ フェザー シルバー925 スパイラルリング 16号 ネイティブアクセサリー/● メンズ
公式の店舗 BECOME TREE リング - safinox.ir
中古・古着通販】saad (サード) フェザー(左向き) シルバー925製 ...
http://narcologia.ru/goods/tenet601263.html
http://narcologia.ru/goods/tenet978863.html
http://narcologia.ru/goods/assessor485403.html
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD製 フェザーリング R-45S 13号-
SAAD サード ブロンズライン ナロー フェザー リング シルバー系 20号程度【中古】
フェザーリング(SAAD)の通販 by Peace shop｜ラクマ
国内正規品限定 K449 WHITE メンズリング セルキュア4T BELEGA 指輪 ...
買い誠実 美品‼️GUCCI 指輪 Gリング 16号 リング - medicaresurgical.in
貴重！ SAAD サード シルバー 925 フェザー アバホ リング | フリマアプリ ラクマ
SAAD サード R-85-S ブロンズ フェザー シルバー925 スパイラルリング 16号 ネイティブアクセサリー/● メンズ
公式の店舗 BECOME TREE リング - safinox.ir
中古・古着通販】saad (サード) フェザー(左向き) シルバー925製 ...