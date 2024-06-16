希少 XL 未使用保管品 テンダーロイン 23SS ロゴ刺繍 コーチ ジャケット

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◆◆※商品の発送について※◆◆仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。商品の発送はお支払いから2～3日の間を予定しております。※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。できる限り対応させていただきます。ご購入頂いた商品は順次、必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。◆◆商品◆◆◆希少XLサイズ試着のみ未使用保管品TENDERLOINテンダーロイン23SSNYLONCOACHJKTロゴ刺繍ナイロンコーチジャケット黒BLACKフロント中央に大きく入れたロゴ刺繍に両アームにもラインロゴの刺繍を入れたテンダーロインの23SSのナイロンコーチジャケットになります。ブランドが終了した23SSのラストを飾るテンダーロインの最後のコーチジャケットになります。オススメです。お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。◆◆サイズ＆カラー◆◆表記サイズ：XL実寸サイズ（平置きにて測定）肩幅：約64.5cm（肩から肩まで）身幅：約70cm（脇下から脇下まで）着丈：約78cm（首元の縫い目から裾まで）袖丈：約57cm（肩から袖先まで）多少の誤差はお許し下さい。カラー：黒◆◆商品状態◆◆試着のみの未使用保管品になります。あくまで素人保管になりますので、気になる点やこだわる点がある場合は、あらかじめご質問にてご確認下さいませ。神経質な方のご入札はお控え下さい。ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。〔管理:20-3-558_83010_97011(SS)〕