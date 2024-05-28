PORTER 長財布 黒 アウトレット商品

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PORTERカレント吉田カバン人気のＬ字ファスナーの長財布黒です。エンボス加工でしなやかな風合いの牛革を用いた『CURRENT/カレント』、ポケットがたくさんあるので、カードも整理しやすいです。サイズ：約横20cm縦10cmマチ高さ92まち2cm表地：牛ステア（コンビネーション鞣し、エンボス加工）裏地：ポリエステル(アクリルコーティング)重量：約180グラム生産国：日本色:ブラック黒定価25,300円アウトレット商品で二日間使用してあとは自宅保管しておりました。多少の傷がございますので写真にてご確認いただけますと幸いです。比較的まだまだ綺麗だと思います。箱なしで財布のみの発送となります。一度使用しております点ご理解いただける方のみお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革