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ダディーアンドキング　ネックレス
商品番号 H36315389567
商品名

ダディーアンドキング　ネックレス
ブランド名 タディーアンドキング
特別価格 税込 21,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・イーグルフック付きチェーン　細角48.5cm35,200円・SVフェザーLサイズ　27,500円・レギュラーホイールSV11,000円　合計73,700円（参考価格）◎付属品:ギャランティーカード•巾着袋使用頻度が少なく比較的綺麗な状態ですが使用に伴う小傷はあるかと存じます。※神経質な方は購入をお控えバラ売りは致しません、ご了承下さい。＃ゴローズ＃tady＆king＃ケンキクチ＃鷲見太郎＃ウィングロック＃ゴッドサンズ＃アリゾナフリーダム＃silver＃フェザー＃イーグル
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