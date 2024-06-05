★新品・メンズ★【KOCHE コシェ】ブルゾン　ロゴ　総柄　M　ブルー

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#モトどん ヨーロッパブランド中心に出品してます。是非のぞいて見て下さいm(__)m※当方は【フリマアプリにのみ出品】しています。ネット上の詐欺通販サイトに無断転載されていても買わないで下さい。■ブランド：KOCHEコシェ※「着られるクチュール」をコンセプトにしたファッションブランド。 エンポリオアルマーニやクロエなど数々の大手メゾンで活躍してきたデザイナーのクリステル・コーシェ氏が創業。■性別：メンズ■サイズ：M 脇下身幅：66.5cm 後身着丈：66.5cm※ラグランスリーブのため、肩幅\u0026袖丈は計測不可■カラー：ブルー ロゴの総柄※前面の胸にロゴのポイント刺繍※背面にアイコンの刺繍■状態：新品未使用■素材：レーヨン 100%※薄手で軽く羽織れる素材感です。■付属：①商品タグ ②替えボタンコムデギャルソン、サカイ、メゾンマルジェラ、イッセイミヤケ、ヨウジヤマモト、ファセッタズム、カラー、トーガ、ジャンポールゴルチエなどのブランドが好きな方にもお勧めです。お買い得価格にて出品しておりますのでこの機会にぜひご検討ください。【注意事項】カメラ解像度、モニターにより現物との差がある場合もございますので、ご了承下さい。【お値下げ交渉について】常識的な金額をご提示頂ければ、喜んで検討いたします。★喫煙者＆ペットおりません!モトどんスカジャン スタジャンカラー...ブルージップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし