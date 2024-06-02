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【アメリカ】 キャップ　6パネルキャップ　プリントロゴ　企業ロゴ　ホワイト
商品番号 V21971390229
商品名

【アメリカ】 キャップ　6パネルキャップ　プリントロゴ　企業ロゴ　ホワイト
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,435 円
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商品詳細

アメリカ古着　アメリカ買付品　帽子トラッカーキャップ　企業物　企業ロゴアジャスター　デカロゴ　ヴィンテージキャップキャップ　世田谷ベース　スナップバックキャップツートン　トリコカラー　ホワイト　白　ブルー　青●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り　約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡　#BONZ　#BONZキャップおまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！商品管理番号　23HCP335◆カラーホワイト　白ブルー　　青レッド　　赤ブラック　黒◆素材コットン　60％ポリエステル　40％◆状態全体に汚れあり。(使用感はございます)写真をご参照ください。※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:フリー※アジャスターつきのため、調整は可能素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#BONZ　#BONZキャップ商品管理番号　23HCP335カラー...ホワイト
http://narcologia.ru/goods/freezer310898.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate95348.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical139801.html
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