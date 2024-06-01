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ポケモンカード151
商品番号 T18692086053
商品名

ポケモンカード151
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,024 円
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商品詳細

ポケモン　カード　1511BOX分(20P)ファミマにて購入した商品になります。ポケモンカード　強化拡張パック1511box分20パック内容はわかりかねますので、中身での評価はご遠慮願います。神経質な方は購入をご遠慮ください。丁寧に梱包してトラブル防止のため追跡便にて発送します。即購入⭕種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック
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