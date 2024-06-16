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カルティエ トリニティ リング K18WG セラミック
商品番号 O51860619982
商品名

カルティエ トリニティ リング K18WG セラミック
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 38,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドカルティエカラーホワイトゴールド/ブラック重量7gサイズ#59日本サイズ：約19号(内径　約19mm)素材K18WGセラミック付属品箱　保証書コンディション：新宿伊勢丹カルティエにてポリッシング洗浄仕上げ済みです。目立つキズのない大変良好なコンディションですが中古品ですので、多少の傷や使用感などございます。完璧な美品をお求めの方はご遠慮くださいませ。材質···ゴールド,セラミック
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