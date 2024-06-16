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クロムハーツ　TFPリング　トゥルーファッキングパンクリング　13号
商品番号 U80472997081
商品名

クロムハーツ　TFPリング　トゥルーファッキングパンクリング　13号
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 22,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆TFPリングです。サイズは13号になります。こちらにはプレーンのスタッズのみのモデルと、こちらのプラスとスタッズの組み合わせのものがありますが、個人的にはこちらの方が好みです。中古はプラスモチーフが丸くなっているものが多いですが、こちらはまだしっかり残っていて状態はかなり良いと思います。伊勢丹購入の確実本物です。レシート写しが付属します。※※定型文での値下げ交渉はご遠慮下さい※※交渉ご希望の方は、数千円の範囲で必ず金額を添えて下さいますようお願い致します。
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