クロムハーツ　TFPリング　トゥルーファッキングパンクリング　13号

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商品詳細
◆TFPリングです。サイズは13号になります。こちらにはプレーンのスタッズのみのモデルと、こちらのプラスとスタッズの組み合わせのものがありますが、個人的にはこちらの方が好みです。中古はプラスモチーフが丸くなっているものが多いですが、こちらはまだしっかり残っていて状態はかなり良いと思います。伊勢丹購入の確実本物です。レシート写しが付属します。※※定型文での値下げ交渉はご遠慮下さい※※交渉ご希望の方は、数千円の範囲で必ず金額を添えて下さいますようお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passivity661783.html
http://narcologia.ru/goods/capitation427808.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial130016.html
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CHROME HEARTS クロムハーツ TFP PNK PLS/トゥルーファッキンパンク プラスパンク/シルバーリング 13号 | フリマアプリ ラクマ
CHROME HEARTS クロムハーツ TFP PNK PLS/トゥルーファッキンパンク プラスパンク/シルバーリング 13号
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最も完璧な クロムハーツ トゥルーファッキンパンクリング リング ...
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