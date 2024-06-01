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イタリア製 フィガロチェーン ネックレス　ビンテージ　シルバー　925
商品番号 R84585066952
商品名

イタリア製 フィガロチェーン ネックレス　ビンテージ　シルバー　925
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製のフィガロチェーンネックレスです925、ITALYの刻印もはっきりと確認できますアメリカ仕入れ【サイズ】全長　約51cm幅　約4mm重さ　16g【素材】シルバー925
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