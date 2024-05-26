COACH　長財布　コーチ【黒】・アウトレット品　ブラック

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商品詳細
COACHの黒 長財布新品未使用ですがいただきものですのでお安くいたします。約180g 重量感があります。箱などはございません。写真が商品のすべてです。アウトレットの正規商品です。ブランドSHOP品とは異なり、僅かなシワやスレ痕、アタリ、微細な汚れ、糊付着、縫製のゆがみ、小キズなどがあることがございます。写真でご判断されてください。よろしくお願いいたします。カラー...ブラック財布形...長財布
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