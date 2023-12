DJI Mini 3 Pro Fly Moreキット(Plus版)

DJIMini3Pro(DJIRC付属)DJIMini3ProFlyMoreキット(Plus版)2022年5月に購入してから部屋で数回飛行し、屋外初飛行て初期不良がわかりメーカー保証にて機体のみ一度新品に変わっています。その後屋外で2回使用しました。許可等で飛ばせる機会が少なく使用しない期間が長いため出品しました。墜落等一度もありませんし、飛行も少なく目立つ傷などなく状態はかなり良いです。しかしながら中古品とご理解頂きご購入下さい。プロペラ・購入時備品は全てあり予備もあるため適宜交換してご利用頂けます。コントローラーに画面に保護ガラス貼っています。そのままお付けします。高額な商品のため気になる点などあれば、コメントにてお答えしますので、お気軽にご相談ください。機体登録しておりますので抹消後発送いたします。お値下げは対応しておりません。よろしくお願いします。



