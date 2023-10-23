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- 台湾限定 ホロライブEN cafeコラボカフェ オーロ・クロニー7点セット
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商品詳細
ホロライブENxCAPSULE「ホワイトデーＸ桜祭り」ポップアップカフェイベント期間：2023/3/10-2023/5/10アクリル製品に新品膜付きです計7点アクリルスダンドOuroKroniiオーロ・クロニー色紙OuroKroniiオーロ・クロニーコースターOuroKroniiオーロ・クロニーアクリルフレームOuroKroniiオーロ・クロニーアクリルキーホルダーOuroKroniiオーロ・クロニーアクリルブロックOuroKroniiオーロ・クロニーストローホルダOuroKroniiオーロ・クロニー検索キーワードホロライブホロライブカフェホロライブENカフェHololiveENHololiveENCafehololivexCapsuleCollaborationCafeOuroKroniiオーロ・クロニー
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