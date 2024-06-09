FOG Essentials エッセンシャルズ Tシャツ グレー 灰 M

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FOG-FearOfGodEssentialsBoxyT-ShirtエッセンシャルズTシャツ背中のロゴの文字が光に反射するリフレクティブモデルです！カラー：HEATHERGREY ヘザーグレーサイズ：Ｍ状 態：新品未使用付属品：納品書コピー（個人情報切り取り）購入先：PACSUNオンライン 自身購入の100%本物です。バックの大きなロゴがポイントになったTシャツ。シンプルながらも印象的なデザインが、スタイリングの主役としても脇役としても活躍します。※FOGEssentialsは製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。また、エッセンシャルズのタグの折れ、パッケージ袋に汚れ破れがある場合がございます。ご購入はあらかじめご理解の上お願い致します。#fogessentials999←こちらをタップすると私が出品しているessentialsの商品が出てきます。他にも人気の商品を多く出品しています。同時購入で少し値下げもしますので是非ご覧になって下さい！折り畳んで発送致します。送料は当方負担で発送させて頂きます。#エッセンシャルズフォグ#Ｔシャツ半袖#fearofgod#essentials#Reflectiveリフレクディブエッセンシャル