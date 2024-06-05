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90'S　NIKE LOGO T-SHIRTS
商品番号 T27850978129
商品名

90'S　NIKE LOGO T-SHIRTS
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90'S　NIKELOGOT-SHIRTSMADEINCostaRicaandUSA1990年代製ナイキスウォッシッュＴシャツです。タグ付き新品未使用品です。カラー　ネイビー素材　コットン100%新品未使用の為、ダメージはありません。sizeXXL肩幅66.5cm身幅72cm着丈80cm
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