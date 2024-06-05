ニューエラ 59FIFTY × God Selection XXX

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商品詳細
ご不明点等ございましたらコメントお願いします。■商品名ゴッドセレクションXXXキャップGX-A21-HT-04\"ブラック\"GODSELECTIONXXXCAPGX-A21-HT-04\"Black\"NEWERAニューエラキャップ■購入先GODSELECTIONXXXオンライン■サイズ75/8(60.6cm)■カラーBlackブラック黒■商品状態数回着用*スウェットバンド部分にライナーを付けて使用しております。*ライナーは外しての発送となります。コンディション詳細は商品写真を参照お願い致します。他サイトでも出品しているため売り切れ次第終了です。 ※商品説明文の転用はご遠慮ください。※
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