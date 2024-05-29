最終値下げ❗️コーチ スリム財布 クロスグレインレザー ミニマル二つ折☆贈り物にも

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コメント不要、即購入を優先★値引きコメントご遠慮ください。ご縁が無ければこのページはこのまま削除します00084お寄りくださりありがとうございます。他にもいろいろありますのでゆっくりご覧ください■プレゼント用では無料でラッピングも承ります。ご購入後に取引コメントにて承ります❤️スマホ決済の増えた今からの時代にピッタリ❗お札もカードも小銭も必要な分はひとまとめ❤️コンパクトなコインケース付きミニマル折り財布ですもちろん正規品です。繊細な手触りのクロスグレインレザー製のシンプルなデザインは年齢に関わらずご使用可能❗️上着の内ポケットやお尻のポケットにスッと入るコンパクトサイズがスマートで格好良いお品物❗スーツのポケットや小型のバッグでもかさばらないサイズはおしゃれな男性へのプレゼントにも喜ばれること間違いありません！いかがでしょうか(^-^)〜〜仕様〜〜色外内、ブラック素材 牛革クロスグレインレザーサイズ 11-9.5-1.5重量90g内 札入れ×1カードポケット×4コインケース×1フリーポケット×2BOX、保存袋、ケアカード類付属しております。発送について決済が確認出来ましたら出来る限り当日発送しております。なお都合により翌日発送にもなる場合もございます。お急ぎの際は購入前にご確認をお願い致しますアウトレットで購入したコーチファクトリー正規品です。アウトレットは過剰生産、使用に差し支えない程度の傷、色のムラ、ファスナーの引っ掛かり、タグの付け間違いや付け忘れ、型落ち、アウトレット専用の廉価版生産品、箱は無いなど訳ありの様々な理由があってお安くなっております。これらにご理解をくださる方のみ、お付き合いくださりませ。神経質な方はご遠慮くださいね。どうぞよろしくお願い致します☆