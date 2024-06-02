正規未 ドルチェ\u0026ガッバーナ バロック ロゴ アンティークアートバックルベルト黒

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数年前新宿伊勢丹にて購入しましたDOLCE\u0026GABBANA名作！！シーズン限定！『バロックD\u0026Gロゴアンティークアートバックルベルト』★ラグジュアリー金具スタッズコンビレザーメンズ○デニムパリコレなどのコレクションや雑誌、芸能人なども多数愛用する高級モデルですのでお探しの方も多く、店頭では即完売の「幻のモデル！」入荷数自体少なく[入手困難なモデル]ゴージャスなバックル★ドルガバのこだわり抜いた1品♪一目で目を惹く芸術品のような繊細なバックルは芸能人のようなオーラを纏えること間違えなし！周囲の視線を釘付けに！デニム～スーツまで幅広く愛用でき、一目で目を惹くゴージャスなバックルは他に無い高級感とデザイン性です☆バックルも非常に繊細に造られておりいろいろな加工と工程がとられていますので定価が他のモデルより高価なのも納得がいくモデル☆[早期終了もありえますのでお早めに]〈カラーレザーベルトブラックバックルアンティークゴールド〉《サイズ全長約102㎝幅4㎝ホール約81~91㎝5穴「バックル約8×7.6㎝」》状態新古未使用長期保管品ヴィンテージ加工モデル長期保管による若干のクスミや小傷はあるかと思われますが、未使用品ですのでホールダメージやクセも無く、目につくダメージや使用感はありません。状態は良好★気持ちよくご愛用頂けるコンディションです未使用品ではありますがブティック完全新品との比較ではなく、1度人の手に渡った新古品とのご認識でお願い致します【付属品純正箱】時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもサングラス、カフス等ドルガバ、ヴェルサーチ、ディオールオムなどのブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います