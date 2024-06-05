PRADA ネクタイ

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プラダのネクタイになります。全体的に綺麗な状態ですが、画像5枚目のように茶色い汚れがわずかに付着している部分があります。目立たない場所なので、使用時に問題になることはないかと思います。詳細な状態は画像にてご確認ください。j