PRADA ネクタイ

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商品詳細
プラダのネクタイになります。全体的に綺麗な状態ですが、画像5枚目のように茶色い汚れがわずかに付着している部分があります。目立たない場所なので、使用時に問題になることはないかと思います。詳細な状態は画像にてご確認ください。j
http://narcologia.ru/goods/cotton249961.html
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