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PRADA ネクタイ
商品番号 W30976318471
商品名

PRADA ネクタイ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダのネクタイになります。全体的に綺麗な状態ですが、画像5枚目のように茶色い汚れがわずかに付着している部分があります。目立たない場所なので、使用時に問題になることはないかと思います。詳細な状態は画像にてご確認ください。j
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