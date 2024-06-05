良品✨ヴェルサーチ　ベルト　メデューサ　ゴールド金具　レザー　ブラック

#karasuショップ様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)○アイテム説明ヴェルサーチ Versaceベルト メデューサ ゴールド金具 メンズ レディース ユニセックス バックルレザー 本革 ブラック 黒 スーツ 通勤 通学 お出かけ おしゃれ○サイズ幅：3cm長さ：83cmベルトの穴：63〜73cm5(箇所調節可能)バックル 縦：4cm 横：5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ長くご愛用して頂ける良いお品となっております^^※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○アイテム詳細某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーブラック(黒)○素材レザー(本革)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○管理番号-0818-109k1



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