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良品✨ヴェルサーチ　ベルト　メデューサ　ゴールド金具　レザー　ブラック
商品番号 I84860434214
商品名

良品✨ヴェルサーチ　ベルト　メデューサ　ゴールド金具　レザー　ブラック
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 6,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#karasuショップ様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)○アイテム説明ヴェルサーチ　Versaceベルト　メデューサ　ゴールド金具　メンズ　レディース　ユニセックス　バックルレザー　本革　ブラック　黒　スーツ　通勤　通学　お出かけ　おしゃれ○サイズ幅：3cm長さ：83cmベルトの穴：63〜73cm5(箇所調節可能)バックル　縦：4cm　　　横：5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ長くご愛用して頂ける良いお品となっております^^※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○アイテム詳細某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーブラック(黒)○素材レザー(本革)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○管理番号-0818-109k1
http://narcologia.ru/goods/choice33885.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney325549.html
http://narcologia.ru/goods/pompous243823.html

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