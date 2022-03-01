新品 ドイツ軍 レザー ベルト 120cm フランス軍 ユーロ ミリタリー

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新品ドイツ軍レザーベルト120cmです。[平均サイズ]全長約120cm幅約3.3cm素人採寸ですので、ご了承下さい。長年の保管によるスレ、シミ、汚れ、ほつれ等は各所ございます。同じ写真で複数商品を出品しているので、商品に個体差がある場合がございます。個体を選ぶ事は出来ませんのでご了承ください。(色味、サイズ寸法、細かなデザインやディテールなど)新品レベルのコンディションをお求め方、神経質な方はご購入をお控えください。ヴィンテージ品や古着慣れしている方のご購入をお勧めしております。カナダ軍スイス軍ドイツ軍チェコ軍ロシア軍アメリカ軍イタリア軍イギリス軍オランダ軍ギリシャ軍スペイン軍セルビア軍ベルギー軍デンマーク軍ノルウェー軍ハンガリー軍ポルトガル軍ポーランド軍ルーマニア軍ブルガリア軍スウェーデン軍オーストリア軍オーストラリア軍ソビエト旧ソ連軍旧ソヴィエト連邦軍ミリタリーアーミーレンジャーアサルトスペツナズポリスサープラスコンバットエアフォースメディカルユーティリティー軍日本軍米軍陸軍海軍空軍軍用軍隊軍物軍人実物装備戦闘服兵士兵隊歩兵憲兵軍医特殊空挺部隊陸戦隊自衛隊放出品m35m38m39m40m47m51m52m65m90スリーピングタンカーススノーカモモーターサイクルcommedesgarconsコムデギャルソンanatomicaアナトミカOUTILウティorSlowオアスロウcomoliコモリsus-sousシュ・スーRALPHLAURENラルフローレンARC’TERYXアークテリクスbeamsビームスNIKEナイキadidasアディダスフレンチジャーマンユーロワークヨーロッパ古着ビンテージヴィンテージ