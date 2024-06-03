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【未開封】その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢推しフルグラフィックTシャツ
商品番号 P94539197042
商品名

【未開封】その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢推しフルグラフィックTシャツ
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 4,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

その着せ替え人形は恋をする喜多川海夢推しフルグラフィックTシャツの新品未開封品になります。新品で購入後、暗所にて保管しておりました。【サイズ】・フリーサイズ・身丈:76cm・身幅:58cm・袖丈:24cm「その着せ替え人形は恋をする」より、海夢を全面にあしらったフルグラフィックTシャツが登場！いつもの海夢をちりばめた表面に加え、裏面にはコスプレをした海夢の場面写をあますことなく配置。まさに海夢推しTシャツです。これを着ればあなたも喜多川海夢推しに！（検索用）その着せ替え人形は恋をする/着せ恋/ビスクドール/着せ恋展/キャラポップストア/喜多川海夢/喜多川/海夢/きたがわまりん/コスプレ/Tシャツ/フィギュア/アクリルスタンド/アクスタ/全巻/特装版/初版/ANIPLEX/アニプレックス
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