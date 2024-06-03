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- A-COLD-WALL* ブラック ブラケットTシャツ
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商品詳細
acoldwallのTシャツになります。SSENESEにて自身で購入しました。購入履歴を最後の写真に追加するのでご確認ください。短時間数回着用になります。シンプルなデザインなので取り入れやすいアイテムになります。※寸法について写真を追加しているのでご確認ください。商品情報コットンジャージの半袖Tシャツ。カラーはブラック。クルーネックの襟はリブ編み。胸にグレーのロゴプリント。背面にテキストとロゴが入ったパッチアップリケ。同系色ステッチ。100%コットン#acoldwall#アコールドウォール#offwhite#オフホワイト#supreme#シュプリーム#Tシャツ
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