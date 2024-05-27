Screen stars USA製ヴィンテージ Tシャツ XL 90s

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬90年代 madeinUSAシングルステッチ身幅60着丈74左胸プリントです！お節介野郎だね！とプリントしてあります！古着にご理解ある方のみのご購入お願いします。
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