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kitamura 3-126 MOTOMACHI 折り財布
商品番号 Y85772524484
商品名

kitamura 3-126 MOTOMACHI 折り財布
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色は黒色の革財布です。買ったものの1度も使うことなく新品のまま箱の中に入っておりました。箱入りのまま送らせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
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