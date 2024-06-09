FREITAG 二つ折り財布　ネイビー

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商品詳細
フライターグの二つ折り財布です。贈り物でいただき保管しておりましたが未使用です。色はネイビーで、写真では鮮やかな色味に見えますが、実物の方が暗い色です。
http://narcologia.ru/goods/calling534950.html
http://narcologia.ru/goods/traverse679726.html
http://narcologia.ru/goods/peroration594115.html
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