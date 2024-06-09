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FREITAG 二つ折り財布　ネイビー
商品番号 W12239868073
商品名

FREITAG 二つ折り財布　ネイビー
ブランド名 フライターグ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フライターグの二つ折り財布です。贈り物でいただき保管しておりましたが未使用です。色はネイビーで、写真では鮮やかな色味に見えますが、実物の方が暗い色です。
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