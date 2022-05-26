美品　LOUISVUITTON　ウールカシミヤ　マフラー　ショール

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商品詳細
●ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン●色黒 ブラック●購入先大手リサイクルショップ（AACD加盟店）●コメント少し光沢があり、高級感のあるマフラーになります。男女ユニセックスで使用できます。●状態使用感少なめの目立つ汚れやダメージのない良好な状態になります。●サイズ縦 約37cm横 約184cm（フリンジ含まず）多少の誤差は許容願います。●その他即購入OKです。気になる点は気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/Persia931588.html
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