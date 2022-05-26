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美品　LOUISVUITTON　ウールカシミヤ　マフラー　ショール
商品番号 S70228866654
商品名

美品　LOUISVUITTON　ウールカシミヤ　マフラー　ショール
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン●色黒　ブラック●購入先大手リサイクルショップ（AACD加盟店）●コメント少し光沢があり、高級感のあるマフラーになります。男女ユニセックスで使用できます。●状態使用感少なめの目立つ汚れやダメージのない良好な状態になります。●サイズ縦　　約37cm横　　約184cm（フリンジ含まず）多少の誤差は許容願います。●その他即購入OKです。気になる点は気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/Persia931588.html
http://narcologia.ru/goods/waveform769017.html
http://narcologia.ru/goods/recycling37114.html
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