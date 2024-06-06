【美品】サイズ80 ホワイトハウスコックス メッシュ　レザー ベルト ブラック

【美品】サイズ80ホワイトハウスコックスメッシュ レザーベルトWhitehouseCox黒ブラック商品番号0507-315390ご覧いただきありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:ベルトブランドホワイトハウスコックスカラー:ブラック付属品本体のみ【商品の状態】使用状況:目立つ傷や汚れの無い美品です。バックルに薄いスレ、内側に若干の使用感があります。（写真7〜10枚目参照）写真を確認の上入札をお願いします。【サイズ】サイズ80全長107（バックル含む）幅2.8素人寸法になりますので多少の誤差はご了承下さい。返品はお受けできませんので写真を確認の上、入札をお願い致します。



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