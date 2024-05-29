ポロ ラルフローレン スプリットレザー ベルト

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【状態】レザーの性質上、多少のスレやキズはございますが、全体的にきれいな状態です。USEDアイテムにご理解下さい。【色】BROWN【サイズ】S【実寸】素人採寸ですので誤差はご了承ください。【全長】約99cm【横幅】約5cm【ホールまで】約78.5cm 81cm 83.5cm 86cm 88.5cm※バックル含む【注意事項】記載にない場合、シューツリーやハンガー等は撮影用のため付属致しません。新品時、本来ある付属品等、画像や説明文にない場合は付属致しません。商品に箱や袋等が付属する場合、新品未使用品でも箱や包み紙に多少のダメージがある場合がございます。予めご了承下さい。カラーは私見にて判断しておりますので、カタログ等公式の表記とは異なる記載になる場合がございます。商品にお直しがある場合がございますので、実寸や画像をご参照下さい慎重に検品はしておりますが、中古品は記載にない小さなダメージや、薄汚れ等ある場合がございます。新品アイテムでも、通常の仕様による多少のすり傷や製造工程上の傷等がある場合があります。加工アイテムにつきましては、全てが加工による仕様かどうかは当方では判断致しかねます。一度人の手に渡ったものであることをご理解頂ける方のみご入札下さいますようお願い致します。